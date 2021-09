Sostegno all'allattamento organizzato dal Centro Famiglie del Cisas

Santhià: al via il progetto "A tutto latte! Gruppo sostegno allattamento" organizzato dal Centro per le Famiglie Cisas di Livorno Ferraris e realizzato con la collaborazione di Asl Vercelli. Già sperimentato nell'anno 2018-2019, prevede una serie di incontri rivolti alle neo mamme sia quelle invitate dal Consultorio famigliare Asl Vc che le neo mamme che si rivolgono direttamente al Centro per le famiglie. La partecipazione è libera e gratuita. Il progetto vuole sensibilizzare sul tema dell'allattamento al seno in quanto l'Organizzazione mondiale della Sanità raccomanda che i bambini vengano allattati esclusivamente al seno fino ai sei mesi. Saranno presenti agli incontri un educatore professionale del Consorzio Cisas, un'ostetrica e periodicamente un medico pediatra. Gli incontri, a cadenza quindicinale, partiranno non appena sarà formato il gruppo di neo mamme e si svolgeranno nella giornata di martedì dalle ore 10,30 alle ore 12 nella sede del Centro Famiglie Cisas di Livorno Ferraris, in via Cesare Battisti 89. Per informazioni chiamare il Centro per le Famiglie 0161 478188 oppure scrivere a [email protected]