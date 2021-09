Trino: restano 3 le persone positive, vaccinati in aumento

Situazione positivi al Covid-19 immutata, vaccinati in aumento. Il sindaco Daniele Pane ha tracciato il punto della situazione in città anche su altri argomenti. "I concittadini positivi al Covid-19 sono sempre tre, stanno bene e sono in attesa del tampone di guarigione. Non abbiamo registrato nessun nuovo contagio. Le vaccinazioni: crescono lentamente le percentuali, anche se il decreto green pass ha portato a una leggera accelerata per tutti quegli indecisi che erano senza la prima vaccinazione. Ora siamo all’86 per cento di vaccinati con la prima dose, al 79,5 per cento con la vaccinazione a ciclo completo, dati altissimi che ci fanno vivere in assoluta tranquillità".

Gli altri argomenti: "C’è la novità importante sui fondi Scanzano visto che si è svolta l’udienza a seguito del pignoramento da parte di alcuni Comuni, dopo due gradi di giudizio vinti, e Ispra ha ottenuto 7 milioni arretrati, mentre per noi l’udienza è a inizio gennaio e poi potremo avere la tranche di arretrati che ci spetta. Risorse per le quali abbiamo già un piano di investimenti, per alleggerire le tasse, sull’edilizia scolastica e sociale, sui lavori pubblici. Per i distretti del commercio stiamo definendo il protocollo d’intesa e le schede di progetto, a fine novembre-inizio dicembre sarà tutto completato per istituire il distretto che partirà attivamente con il 2022". Sulla scuola interviene l’assessore Silvia Cottali: "Per la sorveglianza delle classi a 27 ore della scuola primaria di Trino, sono risolte le situazioni per 2° e 4° C con la sorveglianza in attivazione da questa settimana, mentre per la 5° C non è stato raggiunto il criterio minimo di ammissione, ma troveremo una soluzione condivisa con l’istituto comprensivo".