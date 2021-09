Lavori sulla statale 299 "di Alagna": le date di chiusura

Anas ha programmato i lavori di costruzione di un attraversamento idraulico al km 5,150 della statale 299 “di Alagna” in località Nibbia, nel comune di San Pietro Mosezzo (Novara). La direttrice è rientrata nel perimetro di gestione Anas nel mese di maggio. "Per consentire l’esecuzione dei lavori, la statale sarà chiusa al traffico alternativamente in direzione Novara e Romagnano da lunedì 27 settembre a venerdì 15 ottobre - fa sapere Anas - Durante la chiusura il traffico in transito lungo il tratto sarà indirizzato sulla viabilità comunale limitrofa".