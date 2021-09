Corri Santhià: 620 euro devoluti a Fondo Tempia e Amos

Santhià: 136 iscritti tra adulti e bambini e 620 euro devoluti in beneficenza. Questi i numeri della “Corri Santhià” edizione 2021, la camminata ludico motoria organizzata dall'amministrazione comunale e dal gruppo Atletica Santhià, il cui ricavato è stato equamente suddiviso e consegnato ai rappresentanti delle associazioni Fondo Edo Tempia Santhià e Amos, in prima linea nell'assistenza ai malati oncologici. Hanno collaborato per la realizzazione della manifestazione il Vespa Club Santhià e il gruppo Gvss. Un mini giro di 700 metri è stato dedicato ai bambini fino a 10 anni , per gli adulti la possibilità di scegliere tra una camminata di 2,5 chilometri o una corsa di 5 chilometri. 50 i premi finali a sorteggio e una coppa per i più giovani partecipanti: Lucrezia Zublena e Carlotta Comba 3 anni, Luca Costantini 5 anni. Premiati anche i tre più "non giovani" iscritti alla manifestazione: Icaro Monti, Franca Bellotti e Gianni Piantino, quest'ultimo attivo corridore di 79 anni in pista da ben 42 anni.