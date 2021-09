Cisl Piemonte orientale: i pensionati a congresso

La stagione congressuale della Cisl Piemonte orientale entra nel vivo.

In calendario, nel trimestre che anticipa il Natale, i congressi promossi dalle Federazioni di categoria, le assemblee nelle aziende e – per quanto attiene i pensionati – nei presìdi territoriali.

“Per i pensionati Cisl – sottolinea il segretario della Federazione nazionale pensionati Fnp Piemonte Orientale, Enrico Zanolini – il congresso sarà l’occasione per discutere, a consuntivo, dell’andamento del quadriennio intercorso dal congresso precedente, datato 2017. L’appuntamento consentirà altresì di analizzare, in forma previsionale, le strategie per il quadriennio a venire. Tra le questioni sul tavolo, la legge in itinere sulla non autosufficienza, la difesa e l’incremento del reddito delle pensioni, la sanità regionale con l’evoluzione collegata all’uso delle risorse destinate dal Pnrr e il ruolo e la presenza dei pensionati sul territorio".

Si procederà inoltre al rinnovo dei Coordinamenti delle Rappresentanze locali sindacali (Rls), e all’elezione del nuovo gruppo dirigente della Fnp Piemonte Orientale: coordinatori, Consiglio generale, Comitato esecutivo, segreteria. "Una grande occasione di confronto e dibattito dopo la lunga e tormentata interruzione dovuta a Covid19 - prosegue - Si inizierà con le assemblee degli iscritti – in ciascuna delle 14 Rls dislocate sul territorio – nell’ambito delle quali si nomineranno i nuovi Coordinamenti e si voteranno i delegati al congresso territoriale della Fnp, previsto per il 25 novembre a Novarello”.

A Vercelli l'assemblea è in programma il 20 ottobre alle ore 15 all'Istituto Sacro Cuore di corso Italia 106.