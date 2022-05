La posizione del Pd vercellese sulla Vercelli-Novara

Il Partito Democratico ha presentato in Consiglio comunale e provinciale una mozione relativa al nuovo progetto di potenziamento della viabilità tra Vercelli e Novara. “In queste settimane la segreteria provinciale si è attivata per approfondirne le dinamiche, definendo una posizione unitaria che è stata condivisa con il Pd novarese e che verrà portata dai nostri rappresentanti in consiglio comunale e provinciale, sotto forma di mozione”, sottolinea Mariella Moccia, segretario provinciale Pd Vercelli Valsesia.

"Le relazioni socio-economiche e territoriali tra le città di Vercelli e Novara si sono via via sviluppate e sono destinate a crescere, pensiamo al tema dell’Università e a quello della Città della Salute. È in quest’ottica che va analizzata la strategicità di queste relazioni, che devono andare oltre alla viabilità. La mozione, premettendo che l’attuale viabilità necessità modifiche che la rendano più efficace e meno impattante, individua quelle che sono le priorità da valutare per realizzare una valutazione attenta e comparata delle diverse possibili soluzioni di tipologia stradale, di tracciato, di minimizzazione dell’impatto ambientale e di consumo di suolo” precisa Giorgio Gaietta, referente per l’urbanistica della segreteria provinciale.

"Lo studio di fattibilità promosso dall’Amministrazione provinciale di Vercelli oltre a dare risposta all’indubbia necessità di superare le inefficienze dell’attuale viabilità, deve essere accompagnato da un percorso di Valutazione d’impatto ambientale ampio che sia il più possibile condiviso con tutti i soggetti interessati” commentano i consiglieri provinciali Pd Sergio Svizzero e Mattia Beccaro.

"Il legame tra le nostre città deve rappresentare un volano per lo sviluppo di entrambe, da raggiungere attraverso investimenti mirati che mantengano un corretto equilibrio tra costi, benefici e impatti ambientali" sottolinea Patrizia Jorio Marco, Segretario cittadino Pd.

"Nell’ottica di potenziare i collegamenti tra le due città non bisogna dimenticarsi delle problematiche legate all’inquinamento e al cambiamento climatico. Occorre quindi al contempo potenziare i collegamenti su rotaia e i trasporti pubblici all’interno dei comuni, perché l’apertura della nuova strada non deve disincentivare la mobilità sostenibile per studenti e lavoratori. La mozione è stata firmata in consiglio comunale anche dal gruppo consiliare di Voltiamo Pagina, che ringraziamo" commenta Alberto Fragapane, capogruppo Pd in consiglio comunale.

La mozione nello specifico impegna le amministrazioni provinciali e comunale a far sì che lo studio di fattibilità abbia al suo interno valutazioni adeguate sulle previsioni di traffico - senza escludere il potenziamento della strada attuale - e definisca con certezza costi, tempi e modalità di confronto-condivisione con il territorio, prevedendo anche una valutazione sui tempi di percorrenza che sia comparabile con i costi. Si chiede che la Valutazione del Progetto sia in grado di comparare gli impatti derivanti da ciascuna ipotesi di tracciato su tutte le componenti ambientali coinvolte: dalla salvaguardia dei centri abitati dall’inquinamento, al livello di sicurezza stradale conseguito; dalla tutela del suolo agricolo, all’interferenza con il sistema idrografico e irriguo; dalla tutela del sistema storico paesaggistico, agli interventi di mitigazione e compensazione degli impatti da conseguire e realizzare. Si chiede che la procedura decisionale sia in grado di garantire il miglior perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile e una reale partecipazione democratica da parte di tutte le Istituzioni pubbliche, gli operatori socio-economici e le Associazioni ambientaliste interessate. Infine si richiede un impegno, insieme alla Regione, perché si proceda ad un rafforzamento del trasporto su rotaia e del trasporto pubblico urbano nei due comuni, al fine di promuovere la mobilità sostenibile.

Partito Democratico Vercelli Valsesia