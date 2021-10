"Sostegno in un periodo storico di isolamento fisico ed emotivo"

Ancora Italia Vercelli-Biella è una realtà formata da persone volenterose e decise ad impegnarsi per riprendersi il proprio futuro. Si tratta di una delle tante sezioni di Ancora Italia, il partito nazionale fondato da Francesco Toscano, che ne è il Presidente, oltre ad essere giornalista e avvocato. Attraverso Visione Tv, sito web e canale YouTube, Toscano sta facendo sentire la propria voce, dimostrando un'ampia preparazione culturale e una profonda capacità critica, anche grazie al confronto con vari ospiti d'eccezione. Fra i molteplici temi di riflessione che vengono proposti giornalmente, è presente un messaggio costante e invariato: la necessità di tutelare la Costituzione Italiana e i suoi principi, con l'obiettivo di costruire un'Italia rinnovata, abitata da cittadini e cittadine consapevoli, votati alla giustizia e alla libertà.

Noi iscritti della sezione di Vercelli-Biella ci muoviamo nel nome di questo progetto, con lo scopo primario di dare sostegno, in particolare in un periodo storico dove l'isolamento non è solo fisico ma anche emotivo. Vi esortiamo quindi a reagire, attraverso l'azione comune. Proviamo insieme a leggere il presente come un'opportunità, un'occasione per migliorare noi stessi e la società che ci circonda: conservando la nostra integrità fisica e spirituale e, successivamente, ripristinando il senso della comunità e della cooperazione. Per saperne di più, vi invitiamo ad andare sulla nostra pagina Facebook (Ancora Italia – Vercelli), nella quale potrete trovare tutte le informazioni riguardo alle nostre iniziative.

In particolare, stiamo organizzando un servizio di assistenza, gestito privatamente e a completa tutela della privacy: troverete un post Facebook con i nostri numeri, ai quali potrete inviare un messaggio di testo Whatsapp, illustrando brevemente la vostra problematica.

Vi ricontatteremo quanto prima per valutare insieme le strade possibili da percorrere (ecco il link della pagina: https://m.facebook.com/ancoraitaliavercelli/?tsid=0.1034167715119878&source=result). Infine, se volete incontrarci di persona, troverete il nostro gazebo sabato 16 ottobre a Biella, in piazza Falcone Angolo Via Liguria dalle 10 alle 13, mentre tutti i lunedì saremo al Bar La Voglia di Vercelli, alle ore 20. Vi aspettiamo numerosi!

Ancora Italia Vercelli-Biella