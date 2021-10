"Grazie di cuore a chi ha espresso il voto a favore della nostra lista"

Noi di "SìAmo Gattinara" vogliamo ringraziare di cuore tutti coloro che hanno espresso il loro voto a favore della nostra lista. Ci ha commosso la fiducia che ci è stata tributata e, anche se ciò non ha cambiato l'esito delle elezioni, non possiamo non essere lusingati dall'affetto e dalla stima di chi ha creduto in noi. Riteniamo che l'elevata percentuale di astensione dalle urne non abbia permesso quel cambiamento che molti auspicavano. Ad oggi, tuttavia, prendiamo atto della decisione della maggioranza, ci atteniamo al risultato e rispettiamo la scelta dei gattinaresi. SìAmo Gattinara è davvero grata per i voti ottenuti e lo considera, comunque, un successo e, per tale motivo, farà il possibile per valorizzare il consenso ottenuto. Nel contempo, non possiamo esimerci dal congratularci con il nuovo, primo, Sindaco donna a Gattinara, Maria Vittoria Casazza, e confidiamo che la sensibilità femminile possa essere d'aiuto nell'ascoltare la voce di tutti, magari anche grazie alla presenza delle altre due donne più votate, Elisa Tosone ed Elisa Roggia, nonché Maria Grazia Zaffalon e Barbara Fanetti, che sapranno dare un'impronta diversa alla continuità dell'amministrazione. Augura, quindi, un Buon lavoro "in rosa" a loro ma anche a tutto il loro gruppo.

