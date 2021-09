No al deposito di amianto a Salussola. Questa sezione, da tempo sta seguendo l’evolversi della situazione riguardante il progetto presentato dalla società “Acqua & Sole S.r.l.” per la realizzazione nel Comune di Salussola di un deposito di amianto. Le iniziative del Comitato Salussola Ambiente è Futuro per impedire l’attuazione del progetto trova in questa Sezione pieno appoggio e solidarietà rilevando che la sua incidenza sul territorio biellese con i Comuni di Cavaglià, Verrone , Cerrione e Dorzano, stante gravi conseguenze ambientali, interessa anche i Comuni limitrofi, in provincia di Vercelli, quali Santhià e Carisio: Purtroppo, la provincia di Vercelli con il Comune di Santhià, e l’Asl di Vercelli, i Comuni di Verrone e Cerrione in provincia di Biella, sono stati esclusi dalla partecipazione alla conferenza dei servizi, in quanto privi di legittimazione, a seguito una sentenza del Tar del Piemonte dell’8 maggio 2019. Infatti, questa Sezione ha incontrato l’assessore all’Ambiente e il vice segretario generale della provincia di Vercelli per lamentare l’assenza dell’Ente dal punto di vista operativo. Al riguardo questa sezione si riserva di informare la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle province di Biella, Novara, Vco e Vercelli competente territoriale per evidenziare la necessità di un suo parere dal punto di vista ambientale e paesaggistico. Pertanto, questa Sezione esprime forte contrarietà al progetto, in considerazione dell’incontro avvenuto a Santhià, organizzato dalla provincia di Vercelli, con la partecipazione di 22 Comuni vercellesi e biellesi, che lede la volontà della popolazione attenta alla tutela sia del paesaggio che dell’ambiente circostante.

Giovanni Reina presidente Sezione Vercelli- Valsesia di Italia Nostra