Da inizio 2022 in Italia investiti 407 pedoni con cani al guinzaglio

Oltre 4.000 pedoni finiscono investiti ogni anno in Italia e da inizio 2022 sono stati ben 407 i cani investiti dalle automobili o da altri mezzi di trasporto su strade cittadine e statali mentre al guinzaglio attraversavano con il loro padrone.

A fare il punto della situazione è l'Aidaa, associazione italiana difesa animali e ambiente. "Poco meno di un centinaio di persone perdono la vita a causa di questi investimenti stradali, stando ai dati relativi ai rimborsi assicurativi ed ai verbali della polizia locale di diverse città italiane e della polizia stradale - spiegano da Aidaa - Tra i motivi che causano maggiormente gli investimenti (oltre della metà dei quali fuori dalle strisce pedonali), i maggiori sono da ricercare nell'attraversamento dei pedoni mentre stanno telefonando oppure appunto fuori dalle strisce pedonali in strade altamente trafficate". Sono dunque 407 i cani investiti con il loro padrone e, di questi, sono 308 quelli investiti per attraversamento fuori dalle strisce pedonali. I cani che in seguito a questi investimenti hanno perso la vita sono stati 24.

"Il problema è duplice - scrive in una nota l'associazione - da una parte ci sono troppi cani lasciati liberi di camminare sui marciapiedi che poi sfuggono al padrone e creano situazioni a rischio che in qualche caso finiscono con l'investimento, ma la questione più grave riguarda che spesso chi investe un cane o un gatto non si ferma per soccorrere gli animali feriti, mentre dovrebbe farlo in quanto incorre altrimenti nel reato di omissione di soccorso stradale. Però come al solito essendo in Italia e trattandosi di animali la questione viene spesso presa sottogamba, complice anche il fatto che non ci sono pene sufficientemente severe a riguardo".