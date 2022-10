Forte di Bard: domenica 16 ottobre si corre la ForTen, la gara podistica di 10 chilometri. Si rinnova domenica 16 ottobre 2022 l’appuntamento con ForTen, la gara di running organizzata dall’Associazione Forte di Bard e inclusa nel campionato podistico valdostano Avmap. La competizione è promossa in collaborazione con i Comuni di Hône e di Bard, l’Associazione Sportiva Monterosa e la Fidal. La gara competitiva sarà affiancata da una camminata a passo libero lungo lo stesso percorso aperta a tutti.

Il programma prevede alle 8 l’apertura iscrizioni e consegna pacchi gara al Forte di Bard (Opera Carlo Alberto); alle 10 partenza da Piazza Cavour nel Borgo di Bard. L’itinerario proseguirà lungo un suggestivo itinerario di dieci chilometri nei comuni di Bard e di Hône con arrivo alla sommità del Forte e giro d’onore nella Piazza d’Armi. Alle 12 si terranno le premiazioni.

Adesioni online aperte su irunning.it e fortedibard.it

REGOLAMENTO

Categorie da regolamento Avmap

Costo iscrizione: 10 euro pagabile al momento del ritiro del pacco gara il giorno della corsa Competitiva aperta ai tesserati Fidal, Uisp, enti di promozione sportiva e possessori runcard con obbligo certificato medico sportivo

Alla competitiva non sono ammessi minori di anni 18. La Camminata a passo libero è aperta a tutti.

Coloro che non hanno compiuto il 18° anno di età parteciperanno alla Camminata a passo libero sotto la responsabilità dei genitori. Iscrizioni obbligatorie online entro le 12 del 15 ottobre, al costo di euro 10. Le iscrizioni effettuate il giorno della gara avranno una maggiorazione di euro 2. La gara è riservata ai tesserati Uisp-Fidal-Runcard come da convenzione attualmente in

atto, con certificato medico sportivo in corso di validità.