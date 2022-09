La polizia salva 10 cuccioli di barboncino destinati al mercato nero

Una simpatica storia a lieto fine arriva da Arezzo: la polizia ha sequestrato e affidato alle amorevoli cure del canile Enpa 10 cuccioli di barboncino che stavano per essere immessi sul mercato nero degli animali.

Una pattuglia della stradale di Battifolle ha fermato per un controllo una Mazda con targa estera e con due persone a bordo proveniente dal confine di Stato di Trieste. Durante il controllo dei documenti gli operatori hanno udito chiaramente dei flebili latrati provenire dal portabagagli e hanno chiesto immediatamente al conducente di aprirlo.

"Gli occhi dei poliziotti si sono incrociati, nell’oscurità notturna rotta solo dalla luce delle torce, con quelli imploranti di numerosi cuccioli di cane, chiusi uno sopra l’altro in due piccole gabbie metalliche da ore - spiegano dalla polizia di Stato - Gli agenti hanno estratto dalle gabbie 10 magnifici cuccioli di barboncino, di colore marrone, con appena 60 giorni di vita risultati senza microchip e senza passaporto, e quindi oggetto d’importazione illegale in Italia. I cuccioli sono stati sequestrati ed affidati all’Ente nazionale protezione animali (Enpa) di Arezzo e i due trafficanti, poco più che ventenni, denunciati sia per il reato di traffico clandestino di animali d’affezione che per quello di maltrattamento di animali.