Bonus sociale, bollette luce e gas con sconto in fattura: a chi spetta

Il decreto “Aiuti Bis”, approvato pochi giorni fa, oltre al bonus da 200 euro ha confermato anche il bonus sociale per il quarto trimestre del 2022. Vista la crisi socio-economica dovuta alla pandemia e allo scoppio della guerra in Ucraina, l’uscente governo Draghi ha infatti previsto una nuova tornata di aiuti per le famiglie e le aziende; tra queste, lo sconto in fattura delle bollette di luce e gas.

Il bonus sociale: cos’è e come funziona

Il bonus sociale e, più precisamente, il bonus sociale per disagio economico consta in uno sconto in fattura delle bollette di luce e gas per tutte le famiglie che rispettano i seguenti requisiti:

essere un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 12.000 euro ;

; essere un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore Isee non superiore a 20.000 euro ;

(famiglia numerosa) e indicatore Isee ; essere un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.

Il bonus sociale per le bollette di luce e gas viene erogato in modo automatico a tutti i nuclei familiari che abbiano presentato la DSU - Dichiarazione Sostitutiva Unica e di conseguenza la dichiarazione Isee. Oltre al bonus ordinario, nel 2022 sono stati introdotti anche bonus integrativi che vanno a sommarsi a quello base; è quindi un bonus integrativo quello previsto dal decreto Aiuti Bis che verrà erogato per l’ultimo trimestre 2022.

Il valore dei bonus sociali dipende dal tipo di fornitura (luce o gas) ma, in ogni caso, viene erogato automaticamente dal gestore con cui è stato stipulato il contratto. Ogni bolletta riporta quindi una parte del bonus proporzionale al periodo cui la bolletta fa riferimento e, quando il bonus è in corso di erogazione, i relativi importi sono evidenziati nella bolletta nella specifica voce di spesa "Bonus Sociale".

Gli importi (seppur non ancora aggiornati) sono consultabili sul sito ufficiale di Arera (https://www.arera.it/it/consumatori/bonus_val.htm) ovvero l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente. ---