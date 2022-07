"Ho conosciuto persone che resteranno per sempre nel mio cuore"

Dopo quasi tre mesi di cammino, Gianpaolo Fattori ha raggiunto la sua meta: Santiago de Compostela.

"Io cammino per fare camminare. Cammino con Emergency e rivedendo queste immagini, ora che sono al termine, mi riempie di emozione, commozione e felicità. Questo lungo cammino mi ha fatto conoscere persone stupende che resteranno per sempre nel mio cuore".

Gianpaolo Fattori dal 23 aprile, giorno del suo 64° compleanno, ha iniziato un fantastico cammino dalla sua città, Casalmaggiore, fino a Santiago di Compostela, che lo porterà a percorrere circa 3.000 chilometri a piedi. Per questa impresa, Gianpaolo ha scelto di sostenere il Centro di riabilitazione e reintegrazione sociale di Sulaimaniya di Emergency in Iraq, con l’obiettivo di raccogliere 23.500 euro per regalare 100 protesi alla gamba per le vittime delle mine antiuomo che continuano a martoriare il Paese. Il suo sogno? Dare loro la possibilità di poter camminare e correre nuovamente, per vincere questa guerra che vede come sempre i civili come bersagli.