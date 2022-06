"52° giorno di Cammino. Da Casalmaggiore a Santiago de Compostella sostenendo Emergency. Da Montsèriè a Le Moulin des Baronnies di 22 km. Avete mai fatto una mezza maratona con lo zaino pesante? Beh, oggi l'ho fatta per riuscire ad essere qui per le 12. Tappa folle, come il clima del resto e il Cammino Piemontese Pirenaico. Vi voglio bene, ancora di più se contribuirete al progetto di Emergency.

Gianpaolo Fattori dal 23 aprile, giorno del suo 64° compleanno, ha iniziato un fantastico cammino dalla sua città, Casalmaggiore, fino a Santiago di Compostela, che lo porterà a percorrere circa 3.000 chilometri a piedi. Per questa impresa, Gianpaolo ha scelto di sostenere il Centro di riabilitazione e reintegrazione sociale di Sulaimaniya di Emergency in Iraq, con l’obiettivo di raccogliere 23.500 euro per regalare 100 protesi alla gamba per le vittime delle mine antiuomo che continuano a martoriare il Paese. Il suo sogno? Dare loro la possibilità di poter camminare e correre nuovamente, per vincere questa guerra che vede come sempre i civili come bersagli.

Per aiutare Gianpaolo Fattori nella sua impresa, clicca qui.