"Clima pessimo e minaccioso di temporali: umore ottimo, la gamba pure"

51° giorno di Cammino da Casalmaggiore a Santiago de Compostella Saint Bertrand de Comminges a Montsèriè di 20 chilometri. Breve tappa, ma sempre un su e giù per le colline. Clima pessimo e minaccioso di temporali. L'umore è ottimo e la gamba pure. Questo non è un cammino come la Via Francigena che ho percorso da Canterbury a Roma. Qui c'è un progetto che ho deciso di sostenere. Io cammino per fare camminare e raccogliere dei fondi. Se non vedo condivisioni, secondo voi che stimoli posso avere nel mettere delle foto? Ho 2000 contatti e se solo 500 di questi condividessero il post, forse 5000 persone verrebbero a conoscenza di questa raccolta fondi. Non ne abbia a male chi scrive sempre e mi invita, ma meno likes e più condivisioni. Domani metterò delle foto e vediamo come andrà la condivisione del post e del progetto. Vi voglio bene.

Gianpaolo Fattori dal 23 aprile, giorno del suo 64° compleanno, ha iniziato un fantastico cammino dalla sua città, Casalmaggiore, fino a Santiago di Compostela, che lo porterà a percorrere circa 3.000 chilometri a piedi. Per questa impresa, Gianpaolo ha scelto di sostenere il Centro di riabilitazione e reintegrazione sociale di Sulaimaniya di Emergency in Iraq, con l’obiettivo di raccogliere 23.500 euro per regalare 100 protesi alla gamba per le vittime delle mine antiuomo che continuano a martoriare il Paese. Il suo sogno? Dare loro la possibilità di poter camminare e correre nuovamente, per vincere questa guerra che vede come sempre i civili come bersagli.