Un ciliegio per la solidarietà europea: cerimonia al Bosco Verticale

Un albero per la solidarietà europea: lunedì 30 maggio alle 18, nel giardino di via Gaetano di Castilla, nell’area del Bosco Verticale a Milano, si terrà una cerimonia simbolica per affermare i valori europei. Per l’occasione sarà piantato un ciliegio donato dal Comune di Milano alle istituzioni europee. Simbolo della vita, l’albero ricorda i valori della pace e della solidarietà che i popoli europei e le loro istituzioni hanno supportato durante la pandemia e nei confronti dei cittadini in fuga dalla guerra in Ucraina.

All’iniziativa saranno presenti il presidente della Regione Lombardia, gli assessori al Verde del Comune di Milano e del Comune di Bergamo, la direttrice generale della comunicazione della Commissione europea Pia Ahrenkilde Hansen, il direttore degli Uffici di collegamento della Direzione generale della comunicazione del Parlamento europeo Stephen Clark e i consoli di alcuni paesi europei a Milano.

Durante la cerimonia sarà proiettato un video a testimonianza delle azioni concrete che i popoli europei hanno messo in atto in nome dell’aiuto reciproco, durante le dolorose vicende della crisi pandemica prima, e dell’aggressione all’Ucraina poi.

Alla celebrazione parteciperanno anche i responsabili dei centri Europe Direct, primo punto di contatto dei cittadini sul territorio europeo per conoscere l’Unione europea e le opportunità che offre. La cerimonia avviene in apertura della riunione generale di tutti i centri europei “Next Generation Europe Direct”, che si terrà a partire dal 31 maggio al Superstudio Maxi. La zona è aperta al pubblico.