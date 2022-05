Campagna per la riduzione delle spese militari in Italia

Una Campagna di obiezione alle spese militari per la difesa popolare non violenta. La promuovono la Lega obiettori di coscienza (Loc), Lega Disarmo Unilaterale (Ldu) e Disarmisti Esigenti.

Può aderire, dichiarandosi obiettore, qualsiasi persona maggiorenne (anche senza reddito), che voglia portare una riduzione delle spese militari in Italia e impegnarsi per la costruzione di un modello di difesa non violento e non armato.

Gli obiettivi di questa campagna sono di non far aumentare le spese militari e creare iniziative per eliminare le testate nucleari e le centrali nucleari; proporre una legge per l’opzione fiscale con la possibilità del cittadino di devolvere una parte delle tasse pagate allo stato ai militari; potenziare il Centro di documentazione nazionale per mantenere un’identità e la raccolta dei materiali per lo studio contro l’aumento delle spese militari, la costituzione di un Ministero per la Pace, la valorizzazione delle iniziative per la Pace, la denuclearizzazione militare e civile; e il coordinamento di un gruppo di avvocati per la difesa degli obiettori Osm-Dpn.

Spiegano i promotori: “La campagna è rivolta a chiunque voglia dire sì al cambiamento del sistema di difesa offensivo, alla riduzione delle spese militari, all’approvazione di una legge al fine di finanziare la pace e alla difesa popolare non violenta che difende le relazioni umane, che mantiene i diritti umani sociali ed economici per tutta la popolazione dichiara la tua obiezione alle spese militari (e nucleari)”.