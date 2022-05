"Sono ad Arles e ho messo alle spalle l'intera Via Domitia"

"32° giorno di Cammino da Casalmaggiore a Santiago de Compostella da Saint-Rémy-de-Provence - Arles di 31 km. Ebbene sì, secondo traguardo raggiunto. Sono ad Arles (città gemellata con Vercelli, ndr) e ho messo alle spalle l'intera Via Domitia".

Gianpaolo Fattori prosegue il suo cammino in Francia: "Solo tre numeri per fare capire cosa sia questa Via. Lunghezza 437 km, ma ben 9.820 i metri di dislivello in salita e 11.610 in discesa. L'Everest è alto 8.800 m. Purtroppo la gioia del secondo traguardo raggiunto è subito spenta da una forte sciatalgia/contrattura che mi ha fatto zoppicare tutto il giorno. Forse ho messo male le robe nello zaino? Forse le scarpe consumate? Domani è tappa di riposo e poi vedremo. Un piccolo traguardo che dedico a chi sta donando per Emergency e a chi mi sta aiutando acquistando La Mia Francigena. Fondamentale è l'aiuto da casa di mia moglie e degli amici Maurizio e Lucio".

Gianpaolo Fattori dal 23 aprile, giorno del suo 64° compleanno, ha iniziato un fantastico cammino dalla sua città, Casalmaggiore, fino a Santiago di Compostela, che lo porterà a percorrere circa 3.000 chilometri a piedi. Per questa impresa, Gianpaolo ha scelto di sostenere il Centro di riabilitazione e reintegrazione sociale di Sulaimaniya di Emergency in Iraq, con l’obiettivo di raccogliere 23.500 euro per regalare 100 protesi alla gamba per le vittime delle mine antiuomo che continuano a martoriare il Paese. Il suo sogno? Dare loro la possibilità di poter camminare e correre nuovamente, per vincere questa guerra che vede come sempre i civili come bersagli.