Decreto Aiuti: "Una boccata d'ossigeno per i nostri imprenditori"

"Le misure a sostegno della liquidità e produttività delle imprese italiane, soprattutto di quelle maggiormente danneggiate dalla crisi ucraina, assieme agli aiuti che il Mise ha messo in campo per favorire l'attrazione degli investimenti esteri, sono una prima e necessaria boccata di ossigeno per i nostri imprenditori". Lo dichiara il senatore e viceministro allo Sviluppo economico, Gilberto Pichetto, commentando il Decreto-legge aiuti.

"Dalla maggiorazione del credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0, compreso quello per la formazione, fino alle garanzie sui mutui a favore delle imprese che hanno subito un incremento dei costi energetici, il Mise è in prima linea nel contrastare gli effetti economici della crisi internazionale e nel garantire il sostegno necessario e urgente alle nostre attività produttive - precisa Pichetto - Si può fare certamente di più ma quella appena imboccata è la direzione giusta".