Caro bollette: intervento da quasi 6 miliardi

Via libera al decreto contro il caro-bollette e a quello sulla cessione dei crediti edilizi, compreso il Superbonus: li ha approvati il Consiglio dei ministri all’unanimità. Uno riguarda le misure per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali, mentre l'altro il contrasto alle frodi in materia edilizia e sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili.

“Mettiamo in campo 8 miliardi – ha dichiarato il premier Mario Draghi in conferenza stampa – di cui 6 per provvedimenti sull’energia. Lo facciamo senza ricorrere a scostamenti di bilancio. Le risorse verranno dai margini di crescita della finanza pubblica conseguiti lo scorso anno".

Il provvedimento sui rincari prevede l'azzeramento degli oneri di sistema sull'elettricità sia per le famiglie che per le pmi e le grandi imprese per 3 miliardi, riduzione dell’Iva sul gas al 5% per circa 590 milioni, riduzione degli oneri sul gas per 480 milioni, rafforzamento del bonus sociale per 500 milioni, credito di imposta per le circa 4.000 imprese energivore per 700 milioni e per 1000 imprese gasivore per circa 500 milioni.

Oltre alle bollette sono state inserite misure quali nuovi incentivi per l’acquisto di auto poco inquinanti.