Il Poligrafico cerca artisti e grafici per i francobolli 2022

Poste Italiane informa che l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha pubblicato sul proprio sito www.ipzs.it, un avviso rivolto a professionisti esperti nell’arte del disegno e della progettazione grafica, per la realizzazione di bozzetti riguardanti una selezione delle emissioni filateliche in programma per l’anno in corso.

Le migliori proposte saranno valutate e selezionate dalla Commissione per lo studio delle carte valori postali, nominata dal Ministero dello Sviluppo Economico. Per poter partecipare è necessario registrarsi al portale E-Proc.