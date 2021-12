Mansura: Patrick Zaki sarà scarcerato, ma resta imputato

Patrick Zaki sarà scarcerato, ma resta imputato, "non assolto dalle accuse". A quanto si apprende sono stati i legali dello studente all'Università di Bologna e attivista egiziano, a dare l'annuncio a seguito dell'udienza che si è svolta a Mansura. Zaki, 30 anni, era stato arrestato il 7 febbraio del 2020 al Cairo, mentre stava rientrando in Egitto per una vacanza. Il processo è stato rinviato al 1° febbraio. Al momento non si conosce ancora il giorno della scarcerazione.