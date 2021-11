Addio a Gian Piero Galeazzi, telecronista, giornalista e canottiere

Addio a Gian Piero Galeazzi, telecronista sportivo, conduttore televisivo, giornalista e canottiere. Di origini paterne piemontesi, o meglio novaresi, Galeazzi aveva 75 anni. Per la sua mole, era conosciuto anche con il soprannome. Un soprannome affibbiatogli dal giornalista Evangelisti. Laureato in Economia, dopo una breve esperienza lavorativa nel settore marketing della Fiat, Galeazzi è stato anche professionista del canottaggio. Venne successivamente assunto dalla Rai come giornalista sportivo. Memorabili le sue telecronache: una su tutte, quella dell'oro nel canottaggio, sua disciplina, conquistato dai fratelli Abbagnale alle Olimpiadi di Seul del 1988.