Discoteche: "Importante la presa di posizione del ministro Gelmini"

"E’ importante la presa di posizione sui social del ministro Mariastella Gelmini per la riapertura in sicurezza delle discoteche".

Lo rileva Maurizio Pasca, presidente del Silb-Fipe, il Sindacato italiano dei locali da ballo: "Come ha ricordato ieri il presidente Carlo Sangalli all’assemblea di Confcommercio le discoteche sono ancora inspiegabilmente chiuse - sottolinea - Ed è effettivamente difficile da spiegare, a chi è fermo da 20 mesi, perché con l’evoluzione della campagna vaccinale, il Green pass ed il rispetto delle regole non si compia finalmente quel passo in avanti che l’andamento sanitario poteva già consentire”. “La riapertura delle discoteche con l’attenzione ai controlli e alla sicurezza – prosegue Pasca - porrebbe inoltre un freno agli episodi dei rave party selvaggi e della movida fuori controllo, che genera problemi di ordine pubblico nelle città italiane”.