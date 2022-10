Il vocabolario della lingua italiana Treccani, stante la cronica e drammatica penuria di nuovi vocaboli nostrani (anzi, diciamo piuttosto che le parole nel nostro idioma italico stanno pian piano evaporando come neve al sole), ha deciso anch'esso, abdicando al suo stesso nome, di inserire tra le proprie voci un neologismo tutto straniero: si tratta del termine “smombie”, crasi infelice (e quindi di sicuro successo) tra le parole “smartphone” e “zombie”.

Ma chi, o cosa, sono gli smombie? Semplice: siamo noi!

Il celebre dizionario specifica infatti che con questa nuova parolaccia ci si riferisce a “chi cammina per strada senza alzare lo sguardo dallo smartphone, rischiando di inciampare, scontrarsi con altre persone, attraversare la strada in modo pericoloso”. Un neologismo che potrebbe diffondersi rapidamente, dato che in effetti è difficile al giorno d'oggi non incappare in alcuni di questi smombie, troppo impegnati a esaminare contenuti di ogni genere sullo schermo del proprio telefono cellulare per rendersi conto non solo di chi hanno intorno, ma persino di dove stanno andando. E non si tratta, come assolutamente prevedibile, di soli giovani...poiché oramai il “contagio” è dilagato ed è del tutto fuori controllo non solo dalle nostre parti (dove le cose arrivano sempre dopo rispetto agli altri) ma anche (anzi soprattutto) nei Paesi più tecnologizzati.

In Corea del Sud, il fenomeno degli smombie è diventato a tal punto dilagante da aver causato un netto incremento degli incidenti connessi a tale pratica (quella per l'appunto di camminare sulla terra ma con la testa tra le nuvolette del Web). La casistica consta infatti di persone che si fracassano il cranio contro pali della luce o semafori, altre che inciampano finendo in terra, altre ancora che finiscono dentro a un tombino e via di questo passo. Nel 2018 il garante per le telecomunicazioni di Seul, per cercare di far fronte al fenomeno, aveva addirittura deciso di ideare un'applicazione in grado di bloccare lo smartphone nel caso in cui il suo proprietario si muovesse per più di cinque passi. Ancora più recente la sperimentazione di un servizio finalizzato ad allertare lo smombie di turno attraverso un'applicazione che inizia a far suonare il cellulare in prossimità degli incroci. Questo in Asia.

Qui da noi, in Europa, invece gli smombie come se la cavano?

La giornalista del Corriere Martina Pennisi in un articolo di tre anni fa (citato dalla stessa Treccani nella descrizione del suo nuovo lemma), sottolineava un dato abbastanza impressionante: “Il 38% degli smombie britannici ha detto di essersi scontrato almeno una volta con un suo simile”. Come non pensare, in casi simili, a uno dei Leitmotiv di padre Livio che, sulle frequenze di radio Maria durante le sue prediche mattutine, spesso e volentieri esterna: “chi si somiglia si piglia”? ...dove piglia, più che inteso nel senso letterale di “prendere”, è qui da intendersi in quello più prosaico di darsi vicendevolmente una sonora musata.

Veniamo ora a noi. In Italia la legge, se da un lato (quello dell'automobilista) regola di tutto e di più (compreso l'assurdo e il ridicolo), dall'altro (quello del pedone) si limita a un generico richiamo all'obbligo di “prestare l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri”. Il vuoto legislativo (spiegabile con il fatto che il pedone, non prendendo le multe, è economicamente non interessante per lo Stato) forse sarà colmato dal dilagare degli smombie, perché prima o poi qualcuno, magari attraversando la strada e chattando allo stesso tempo, farà finire fuori strada qualche vettura, oppure, molto più semplicemente, verrà travolto dalla stessa. In altre parti del mondo ci hanno pensato molto prima a come affrontare il problema, infatti nel 2014 a Chongqing (Cina), e nel 2015 ad Anversa (Belgio), sono comparse le prime corsie pedonali riservate unicamente agli smombie ...sempre che gli stessi, troppo presi dallo smartphone, si accorgano della loro esistenza.