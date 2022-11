Traffico bloccato a Caresanablot

Traffico bloccato nelle vicinanze di Caresanablot.

Una lunga coda si è formata fino alla rotonda per Casale: secondo le prime informazioni, polizia e carabinieri hanno bloccato il traffico per consentire sulla strada l'atterraggio dell'elisoccorso, intervenuto per aiutare un giovane colpito da malore.

Seguiranno aggiornamenti.