Ad Upo un contributo di 60.000 euro per borse di dottorato di ricerca

Dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli un contributo di 60.000 euro a sostegno delle borse di dottorato di ricerca del XXXVIII ciclo dell'Università del Piemonte orientale.

La Fondazione in collaborazione con l’Upo ha promosso numerosi progetti volti alla crescita ed al miglioramento dell’offerta formativa. A partire dal 2020 l’Ateneo ha destinato il contributo ricevuto dalla Fondazione al sostegno dei propri corsi di dottorato. "Il contributo di 40.000 euro stanziato nel 2020 ha consentito il co-finanziamento di una borsa di studio nel XXXVII ciclo nell’ambito del dottorato in “Ecologia dei sistemi culturali e istituzionali”, per il curriculum in “Tradizioni linguistico-letterarie”. La borsa è stata attivata il 1° novembre 2021 - fanno sapere da Upo - Il contributo stanziato nel 2021, pari a 60.000 euro, ha consentito il co-finanziamento di due borse di studio nel XXXVIII ciclo nell’ambito del dottorato in “Ecologia dei sistemi culturali e istituzionali”: una per il curriculum in “Tradizioni linguistico-letterarie” e una per il curriculum in “Scienze storiche”. Le due borse, che sono state attivate il 1° novembre 2022, afferiscono al Dipartimento di Studi Umanistici di Vercelli".

"Il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli all’Upo – sottolinea il rettore Gian Carlo Avanzi – documenta l’attenzione costante della Fondazione nei confronti dell’Ateneo e lo stretto rapporto che lega i nostri due enti. La scelta di sostenere concretamente i corsi di dottorato di ricerca è segno di lungimiranza: investire sui giovani significa formare capitale umano di alto profilo e favorire la ricerca scientifica, i cui risultati saranno volti al bene comune delle persone e della società".