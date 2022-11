"Wooooow - Centra il tuo futuro!" sbarca a Vercelli

«Missione compiuta! La prima edizione post-pandemia di "Wooooow - Centra il tuo futuro!", organizzata in tempi record e con un format completamente rinnovato, è stata un successo». Con queste parole Marco Brugo Ceriotti, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Novara Vercelli Valsesia (Cnvv), commenta l’esito dell’iniziativa dedicata all'orientamento scolastico e post-diploma, a cui collaborano imprese, scuole e istituzioni delle due province, svoltasi venerdì 11 e sabato 12 novembre al Palasport “Dal Lago” di Novara e sabato 12 novembre al Palasport di Via Marconi di Borgosesia.

Nel fine settimana sono in programma altri due incontri: sabato 19 novembre a Vercelli (sede Università del Piemonte Orientale - Area Pisu, C.so Garibaldi 98) e sabato 26 novembre a Borgomanero (Collegio Don Bosco, V.le Dante 19), con orario dalle 9 alle 13. In queste occasioni aziende, agenzie formative e scuole secondarie di secondo grado dei rispettivi territori saranno presenti con stand informativi in cui presenteranno le loro attività.

«Durante le due mattinate a Novara e Borgosesia - spiega Brugo Ceriotti - oltre 70 speaker si sono alternati con interventi interessanti e coinvolgenti, fornendo informazioni utili sull’evoluzione delle professioni, sulle competenze richieste dalle imprese e sulle proposte formative del territorio alle circa 1.700 persone che complessivamente hanno occupato gli spalti. Sul palco, caratterizzato da scenografici effetti luci e video per rendere più attrattive le testimonianze, sono intervenuti, insieme ad alcuni imprenditori del territorio, i dirigenti degli uffici risorse umane e i loro collaboratori, che hanno raccontato i loro percorsi professionali per ispirare i ragazzi con esempi pratici e concreti. Tutti hanno dato importanti spunti di riflessione sulla necessità di imparare a scegliere consapevolmente, di essere sempre motivati e disponibili ai sacrifici, ma anche sul sapere essere curiosi, originali e sul sapersi adattare ai cambiamenti. I video di tutti gli speech verranno consegnati ad aziende e scuole, che li potranno utilizzare per le loro iniziative formative, mentre i nostri canali social continueranno a raccogliere e rispondere alle domande che sono arrivate dal pubblico. Tutti gli interventi saranno, inoltre, resi disponibili sul portale www.wooooowpiemonte.com, realizzato dai gruppi giovani delle associazioni territoriali di Confindustria Piemonte, in modo da dare la massima visibilità e continuità all’iniziativa».

“Wooooow”, che quest’anno ha celebrato la sua decima edizione, è accompagnato da altri “saloni dell’orientamento” rivolti agli studenti in uscita dalle scuole secondarie di primo grado e ai loro genitori, organizzati dal Nodo contro le discriminazioni della Provincia di Vercelli con il contributo dei servizi del Sistema di orientamento della Regione Piemonte (Obiettivo Orientamento Piemonte).

«La squadra di “Wooooow” 2022 - prosegue Brugo Ceriotti - ha lavorato in modo impeccabile. Ringrazio il Project Leader, Michael Bagnato, la coordinatrice, Roberta Massaro, i due presentatori, Sabrina Marrano e Thomas Serra, e tutti i componenti del Gruppo Giovani Imprenditori di Cnvv che hanno partecipato attivamente alla realizzazione dell’evento come sponsor tecnici, con le loro aziende e tutti gli enti e le istituzioni che hanno reso possibile questa edizione: Regione Piemonte-Obiettivo Orientamento Piemonte, le Province di Novara e di Vercelli, in particolare il Nodo contro le discriminazioni, gli Ambiti territoriali dell’Ufficio scolastico regionale e i Comuni di Novara, Vercelli, Borgomanero e Borgosesia, la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, tutte le scuole del territorio e tutte le aziende sponsor. Ringrazio, infine, anche quegli imprenditori che pur non potendo essere presenti hanno portato la loro testimonianza attraverso un video. Inizieremo subito a programmare la prossima edizione, con la consapevolezza e l’orgoglio di poter dare un contributo concreto per costruire il futuro delle nuove generazioni».