Perotti e Isola portano Vercelli sul gradino più alto del podio

La Città di Vercelli festeggia il successo di due sue atlete in questo fine settimana.

Si tratta della tredicenne Giulia Perotti della Libertas Ginnastica Vercelli che ha fatto faville al torneo internazionale di ginnastica artistica di Combs La Ville, in Francia, alla sua prima convocazione in Nazionale, e di Federica Isola della Scherma Pro Vercelli che ha trascinato le azzurre della spada al successo nella prima prova della Coppa del Mondo a Tallinn, in Estonia.

Nella ginnastica artistica in Francia la vercellese Perotti, tra le Junior, ha illuminato la formazione italiana che si è imposta su Belgio e Romania. La classe 2009 ha infatti vinto il concorso generale individuale con 51.633 punti, portando punti fondamentali all’Italia per vincere la prova a squadre, ed inoltre si è poi imposta nelle finali di specialità alle parallele asimmetriche e alla trave, oltre a cogliere anche un secondo e un terzo posto. Giulia Perotti alla Libertas Vercelli è allenata da Giulia Federica Gatti, che l’ha accompagnata in Francia, e da Enrico Pozzo, ex ginnasta della società vercellese e che ha partecipato a tre Olimpiadi ed è stato sette volte campione italiano. Il presidente della Libertas Luca Casalino afferma: "Quello di Giulia Perotti è un risultato storico, lei è forte di testa, ha qualità notevoli ed è molto ben allenata. Per lei questo è un anno di rinascita dopo alcuni intoppi fisici e a 13 anni, alla prima volta in Nazionale, ha dimostrato di che pasta è fatta. Siamo orgogliosi di lei e di tutto il gruppo di cui fa parte qui alla Libertas".

Nella scherma ennesima conferma per la spadista della Scherma Pro Vercelli Federica Isola che con la Nazionale ha vinto la prima prova di Coppa del Mondo in Estonia: con Isola c’erano Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi e Roberta Marzani. In serie hanno sconfitto 45-24 il Canada, 36-28 la Cina, 42-29 la Francia. In finale si sono imposte sull’Ucraina per 33-28. Chicca Isola è quindi pronta ora a difendere i colori azzurri al trofeo “Bertinetti” di sabato 19 novembre a Vercelli. L’assessore allo sport del Comune di Vercelli Domenico Sabatino aggiunge: "Una grandissima Giulia Perotti della Libertas Vercelli è salita sul podio di Combs La Ville alla sua prima convocazione in maglia azzurra. A lei, agli allenatori e alla società, vanno i miei complimenti e quelli di tutta l’Amministrazione del sindaco Corsaro. Inoltre siamo altrettanto felici e ci complimentiamo per la nuova grande prova della nostra Chicca Isola in Coppa del Mondo".