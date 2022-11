Quinta dose vaccino Covid in Piemonte: preadesioni over 60

Al via per i cittadini piemontesi over 60 la preadesione per la quinta dose del vaccino contro il Covid-19. La modalità rimane sempre la stessa: è necessario andare sul portale web www.ilpiemontetivaccina.it e cliccare “Manifesta la tua adesione” nel riquadro dedicato alle quinte dosi per over 60.

A quel punto basterà inserire i dati richiesti, codice fiscale e tessera sanitaria, e seguire le indicazioni. Al termine della procedura arriverà un sms di conferma che informerà il cittadino che da lì a qualche giorno gli verrà inviata comunicazione indicante data, ora e luogo per la somministrazione. Ad avere diritto alla quinta dose sono già oltre 170mila persone che, ricordiamo, potranno ricevere il vaccino anche nelle farmacie aderenti o presso il proprio medico di famiglia se vaccinatore.

La medesima procedura è valida sia per le quinte dosi, per over 60 e over 80, sia per le somministrazioni di tutte le altre dosi. Ricordiamo infatti che è sempre possibile, per tutti i cittadini piemontesi over 12, accedere alla quarta dose di vaccino (o seconda dose booster) manifestando la preadesione dal portale “Il Piemonte ti vaccina”. Le terze dosi (se maturati i 120 giorni dalla somministrazione precedente) o le prime dosi per tutti gli over 12 sono invece ad accesso diretto in tutti gli hub vaccinali del territorio.

"Diamo la possibilità a chi lo desidera di preaderire subito alla quinta dose - spiegano il presidente Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi - ma da metà novembre procederemo poi con l’invito diretto tramite sms, come sempre fatto finora, per garantire la massima copertura possibile anche a questa nuova fase della campagna vaccinale. Con oltre 500.000 quarte dosi somministrate il Piemonte continua a essere una delle Regioni più virtuose, e di questo ringraziamo tutto il nostro sistema sanitario".

Per maggiori informazioni è sempre possibile chiedere informazioni al proprio medico di base o alle Asl di competenza; in alternativa è sempre attivo il numero regionale dedicato all’emergenza Covid-19 011 5663169.