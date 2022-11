Obbligo gomme invernali o catene 2022: al via dal 15 novembre

Scatterà dal prossimo 15 novembre l’obbligo di gomme invernali o catene a bordo per tutti gli autoveicoli che circolano su strade e autostrade nazionali. Dal 2013, infatti, una norma ha introdotto l’obbligo di montare pneumatici invernali o avere a bordo catene da neve dal 15 novembre al 15 aprile di ogni anno.

A queste date è prevista una deroga di un mese, per cui è possibile montare pneumatici invernali a partire dal 15 ottobre e toglierli al massimo entro il 15 maggio. Non sono previste eccezioni bensì in alcuni tratti stradali e autostradali l’obbligo di catene scatta addirittura in anticipo; sul sito di autostrade, infatti, è possibile consultare l’elenco di tutti i provvedimenti presi per contrastare incidenti in caso di neve e ghiaccio nella sezione dedicata alle “Operazioni invernali”.

I conducenti di veicoli che non rispettano l’obbligo di gomme invernali o catene a bordo possono incorrere in sanzioni pecuniarie:

nei centri abitati si rischia una multa da 41 a 168 euro ;

si rischia una ; su strade extraurbane e autostrade le sanzioni aumentano da un minimo di 84 ad un massimo di 355 euro.

In caso di recidiva, oltre alla sanzione pecuniaria andrà ad aggiungersi anche la decurtazione di punti sulla patente.