Vercelli: Sharon Basiricò è la “Bèla Majin 2023”

Freschezza e giovinezza, due i sostantivi di cui il “Comitato manifestazioni vercellesi” si è avvalso per scegliere con piena convinzione il nome di Sharon Basiricò quale “Bèla Majin 2023”.

Nonostante i soli 23 anni, la nuova regina del carnevale vercellese vanta già sette anni come “majinette”, ovvero una delle varie ragazze al seguito proprio della Majin e del Bicciolano. «Una bellezza vercellese, ma soprattutto con la capacità di essere già assolutamente nell’organizzazione e nello spirito di quello che è anche il carnevale benefico - ha affermato il sindaco Andrea Corsaro nella conferenza stampa di presentazione svoltasi oggi, venerdì 11 novembre, nella sala Giunta in Comune - Una bellissima ragazza, giovane e con un sorriso che ci dà davvero speranza per un carnevale che dev’essere rafforzato (…) Sono sicuro che la scelta ben fatta di una “Bèla Majin” così sul “pezzo” ci permetterà di fare ancora un carnevale sicuramente all’altezza di quello che merita la città di Vercelli».

Comprensibilmente emozionata per questo primo debutto, in attesa dell’incoronazione ufficiale del 5 gennaio al dancing “Le Acacie”, queste sono state le prime dichiarazioni di Sharon Basiricò: «Sono davvero grata di aver questa opportunità che mi hanno dato il presidente e il Comitato. Un’emozione unica, un sogno che ho sin da quando sono bambina. Mi ricordo ancora quando ero piccola alle sfilate e quando vedevo la “Bèla Majin” che arrivava a scuola con il Bicciolano, quindi è una gioia immensa. Quello del 2023 sarà il carnevale della ripresa, dopo due anni di Covid spero vivamente, insieme al mio “Biccio” e a tutte le maschere, di riuscire a riportare quello che effettivamente è il vero carnevale: portare tanti sorrisi. Purtroppo nelle case di riposo credo che non potremo andare, mi spiace perché è comunque una parte importante, ma cercheremo comunque di “arrivare” anche a loro e di renderli felici quanto tutte le altre persone».

Una ventata di giovinezza ed entusiasmo è ciò che il presidente del “Comitato manifestazioni vercellesi”, Stefano Roncaglia, ha asserito essere necessario «al nostro carnevale per potersi riprendere e rilanciare dopo questo ultimo periodo».

Non poteva mancare, poi, la considerazione del Bicciolano, Enrico Rampazzo, re del carvè varsleis: «La nuova “Bèla Majin” arriva da un’esperienza carnevalesca pluriennale, quindi sicuramente saprà portare e continuare l’avventura, ma dando anche il suo tocco personale - ha spiegato Enrico Rampazzo - Finalmente ritorneremo a un carnevale quasi normale in cui gli impegni saranno parecchi e sicuramente la “nostra” Sharon sarà più che all’altezza del compito».

(Il servizio completo sull’edizione cartacea de La Sesia venerdì 18 novembre)