Pro Vercelli: 150 anni di storia e quattro anniversari da onorare

Doppio appuntamento dedicato alla Pro Vercelli ma che piacerà anche a chi non segue lo sport.

Per “Pro, una lunga storia… d’amore” l’Associazione Veterani Pro Vercelli, in collaborazione col Comune, ha infatti organizzato una mostra fotografica e una serata. Iniziative per ricordare quattro anniversari: i 130 anni della nascita della società, i 100 dall’ultimo scudetto, i 51 dallo spareggio deciso dalla monetina e i 10 dal ritorno della Pro in Serie B.

Approfondimento sul numero de La Sesia in edicola venerdì 11 novembre