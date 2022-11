Pierino Berzano: la Bassa, la musica e quei diari scritti per La Sesia

“C’era una volta un ragazzo che amava i temporali e la pasta e fagioli con le cotiche e che per la musica di Verdi nutriva una sconfinata passione”.

Ora quel ragazzo ha 95 anni ma per Pierino Berzano il tempo non sembra passare: la sua scrittura scorrevole, divertente e a tratti commovente rivive nella nuova pubblicazione “Come fiori di campo”. In appendice si trova il curioso, spassoso e malinconico “Diario della casa di riposo”, che venne pubblicato sul giornale La Sesia dal 31 ottobre 2019 al 2 marzo 2020. Il volume, edito da Effedì, verrà presentato il 12 novembre alle 20 nel salone comunale di Tricerro, in occasione della "Festa d’autunno".

Approfondimento sul numero de La Sesia in edicola venerdì 11 novembre