Napoléon et Moi: la mostra curata dal generale Benito Maglito

Vercelli: “Napoléon et Moi” è il titolo della mostra in programma sabato 12 e domenica 13 novembre al Piccolo Studio della basilica di Sant’Andrea. L’allestimento, a cura del generale Benito Maglito, vedrà esposti in isole tematiche un centinaio di pezzi. Palle di cannone e di fucile, armi, medaglie, francobolli, libri antichi e stampe. Ma che dipinti e diorami di quel periodo, opera dello stesso curatore.

Approfondimento su La Sesia in edicola da venerdì 11 novembre