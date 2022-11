Bianzè: Giovanna Sguazzin debutta sul grande schermo al cinema Odeon di Milano. Non è mai troppo tardi per realizzare un sogno e all’età di 52 anni, con tre figli e un compagno che presto diventerà suo marito, Sguazzin approda al cinema. Dal 2016 aveva intrapreso la strada nel mondo dello spettacolo e degli eventi in terra milanese.

"Con molta fatica ma determinazione mi sono fatta conoscere e questo mi ha dato l’opportunità di entrare in contatto con molte persone influenti del mondo dello spettacolo: la maggior parte di loro sono poi diventati amici - racconta - Mi è stata data la grande opportunità di fare parte del cast dal mio amico regista Mario Chiavalin. Mi ci sono buttata cercando di essere il più naturale possibile e di trasmetterlo: è una parte goliardica quella che ho interpretato in cui ho vestito i panni della moglie del maresciallo impersonato da Cesare Ragazzi".

Il titolo del film è "La banda del Buffardello”: "Racconta di una truffa, di una gang, la Banda Del Buffardello appunto, che cerca di falsificare un manoscritto di Leonardo Da Vinci. Nel cast ci sono anche Pippo Franco, Max Cavallari, Umberto Smaila e

Rudy Smaila. E' stato scritto da Luca Arnu. Per me è stata un'esperienza esilarante: non so se avrò ancora l’opportunità di recitare ma sicuramente questo è un momento memorabile della mia vita. Sono grata alla mia famiglia che mi ha supporttato e mi supporta e a Mario Chiavalin per la fiducia".

Il film, dopo il debutto all'Odeon, sarà proiettato il 9 e 10 novembre al cinema Anteo di Milano, poi successivamente su tutto il territorio nazionale.