Dissesto idrogeologico: arrivano 7,6 milioni di euro nel Vercellese

Confermato da parte del Governo lo stanziamento di 59,3 milioni di euro per il Piemonte. Sono 87 i progetti approvati nell’ambito del PNRR per le “Misure per la riduzione del rischio di alluvione e idrogeologico”, di cui 6 nella provincia di Vercelli per 7.600.000 euro.

«Nel Vercellese di sicuro interesse sono i lavori di sistemazione dell'alveo del Rio Pianale e del Torrente Nono con realizzazione di opere di difesa sulle sponde nel centro urbano delle frazioni Corte e Costa di Camasco - evidenziano il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore ai Trasporti e Infrastrutture Marco Gabusi - Si andranno a finanziare, inoltre, progetti per la messa in sicurezza dei versanti in varie zone. Importante anche la realizzazione del sistema arginale continuo di contenimento del Fiume Sesia».

«Abbiamo lavorato e ci siamo confrontati fin dal primo giorno in cui il Governo ha iniziato a parlare di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) - ripercorrono Cirio e Gabusi - Era fondamentale che per la nostra Regione ci fosse una parte consistente legata agli interventi contro il dissesto idrogeologico. Il Piemonte negli ultimi tre anni, soprattutto in alcuni territori, è stato fortemente colpito da questo tipo di calamità, creando ingenti danni, sia da un punto di vista ambientale che per le colture e le imprese».

Gli interventi sono realizzati nel rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2022. Le eventuali rimodulazioni dell’elenco degli interventi sono sottoposte all’approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione civile Fabrizio Curcio. Inoltre, si provvederà all’individuazione degli obblighi delle parti, con cui saranno regolamentate le modalità per l’attuazione, il monitoraggio, la rendicontazione e il controllo degli interventi.