Vercelli-Novara: "Entro Natale avremo il progetto preliminare del 1° lotto"

«Entro Natale avremo il progetto preliminare del primo lotto della Vercelli-Novara».

L’annuncio arriva da Massimo Camandona, consigliere delegato alla Viabilità della Provincia di Vercelli: nei giorni scorsi infatti è stato aggiudicato l’appalto per la progettazione di fattibilità tecnico economica del primo lotto della superstrada a quattro corsie, quello che va dalla rotonda di Borgo Vercelli alla frazione Ponzana di Casalino. Contestualmente è stato affidato alla società vincitrice, il Raggruppamento temporaneo d’imprese (Rti) Sina Spa-M2p Srl, l’opzione per la progettazione di fattibilità tecnico economica anche del secondo lotto, quello che da Ponzana andrà allo svincolo per la tangenziale sud di Novara. «Siamo molto soddisfatti, perché la società Sina appartiene al gruppo Gavio, una delle più grandi realtà imprenditoriali italiane e con notevole esperienza nel settore stradale, abituato a gestire progetti di alto livello», commenta Camandona. Insieme a Sina c’è lo studio di ingegneria M2p di Vigevano: l’Rti ha vinto l’appalto offrendo un ribasso del 36% sull’importo lordo della base d’asta di 290 mila euro, il che porta l’importo complessivo di progetto (con oneri e Iva) a 235.489,28 euro «e un buon risparmio sulla somma iniziale prevista».

Il responsabile unico del progetto (Rup) è il dirigente dell’area lavori pubblici, Marco Acerbo. «L’importo della progettazione di fattibilità tecnico economica del secondo lotto dovrebbe aggirarsi anch’esso sui 250 mila euro – precisa il consigliere delegato – Per il finanziamento della progettazione possiamo contare anche sui 400 mila euro già assegnati dalla Regione, mentre per la realizzazione del primo lotto sono già stati stanziati 50 milioni di euro». Camandona non si sbilancia sulla tempistica futura: «Cerchiamo di portare a termine un risultato alla volta, a piccoli passi. Appena avremo il progetto preliminare ci attiveremo per contattare i proprietari dei terreni dove passerà la superstrada, gli enti dei servizi e le associazioni irrigue – spiega – Cercheremo di accontentare chi non ha pregiudizi su questa opera, perché il fronte del “no” ha bloccato in passato diverse opere già progettate e mai portate a termine: non vogliamo che questo sia il caso della Vercelli-Novara».

La Provincia sta proseguendo nei lavori di manutenzione stradale: «Con l’ultimo assestamento di bilancio, abbiamo trovato ulteriori risorse per 300 mila euro, che stiamo investendo sulla messa in sicurezza delle nostre strade - fa sapere il consigliere provinciale e sindaco di San Giacomo Vercellese – Le condizioni meteo favorevoli ci stanno aiutando a portarli a termine e devo dire che le nostre strade provinciali si distinguono, grazie al lavoro fatto anche negli anni passati, rispetto ad altre realtà. Non ci sono più tratti particolarmente disastrati, e ci auguriamo anche nei prossimi anni di poter investire cifre importanti in questo campo».

L’Area Viabilità ha emesso intanto un’ordinanza per indicare che tutti i veicoli a motore che, nel periodo dal 15 novembre 2022 al 15 aprile 2023 transiteranno sulla rete viaria provinciale, dovranno essere muniti di pneumatici invernali o avere a bordo mezzi idonei alla marcia su neve o ghiaccio. In tale periodo i mezzi a due ruote e i ciclomotori potranno circolare solo in assenza di neve e ghiaccio sulle strade e di fenomeni nevosi in atto.