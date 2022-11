Vercelli: corso e showcooking gluten free

Il 14 novembre, dalle 15 alle 17.30, Ascom Confcommercio Imprese per l'Italia della Provincia di Vercelli partecipa al Progetto Regione Piemonte 2022 dedicato alla celiachia promosso dall’Associazione Italiana Celiachia Piemonte, ospitando a Casa Verdi uno showcooking gluten free con degustazione.

L’incontro, gratuito e riservato alle imprese iscritte ad Ascom Confcommercio Imprese per l'Italia della Provincia di Vercelli, si pone l’obiettivo di illustrare le opportunità legate al mondo della cucina senza glutine, ma anche di dimostrare che si possono realizzare preparazioni gluten-free sfiziose e gustose.

Il Progetto Regione Piemonte vede coinvolte la Sanità Pubblica e tutti i Servizi Igiene Alimenti e Nutrizione piemontesi con l’obiettivo di diffondere la conoscenza corretta in materia di Celiachia e alimentazione senza glutine. Per informazioni https://piemonte.celiachia.it/

Intanto sono aperte le iscrizioni al corso di formazione gratuito “Celiachia e alimentazione senza glutine” rivolto agli operatori del mondo della ristorazione, per cui l’Asl di Vercelli è punto di riferimento di quadrante anche per le province limitrofe di Novara, Biella e del Verbano Cusio Ossola; è curato dal Sian dell'Asl di Vercelli, diretto dal dottor Gianfranco Abelli.

Il corso è rivolto a ristoratori, baristi, panificatori, albergatori e anche ai camerieri, che già lavorano o che vogliano iniziare una nuova attività. La prima lezione, di carattere teorico, si svolgerà online mercoledì 30 novembre dalle 14.30 alle 18.30. Successivamente sarà programmata una prova pratica in presenza per il rilascio dell’attestato di partecipazione.

Per iscriversi è necessario compilare il modulo a questo link.

"L'importanza della formazione per gli operatori commerciali è un tema che Asl ha particolarmente a cuore e sul quale sta lavorando anche coinvolgendo gli istituti alberghieri del territorio – commenta il direttore generale dell'Asl, Eva Colombo - La celiachia è una patologia in espansione: si stima che ogni volta che saliamo su un autobus almeno uno dei passeggeri sia celiaco, pertanto è molto importante anche una diagnosi corretta. Mangiare senza glutine non è sufficiente per i celiaci perché anche la contaminazione dei cibi, ad esempio utilizzando stoviglie che sono entrate in contatto con alimenti con il glutine, contribuisce a scatenare i sintomi della malattia. Il primo passo per una corretta diagnosi è rivolgersi al proprio medico o al pediatra che prescriverà gli esami specifici sia del sangue che gastroenterologici. Chi non ha accertato la propria celiachia, proprio per l'importante tema della contaminazione, non ha senso che mangi senza glutine".