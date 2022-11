Il Quadrilatero si riunisce a Casale

Amanti della storia del calcio e delle epiche squadre del Quadrilatero, preparatevi, perché l’appuntamento è di quelli davvero imperdibili.

L’iniziativa si terrà a Casale Monferrato, dove domenica mattina, dalle 9.30 del 13 novembre ci sarà l’incontro con i discendenti dei grandi campioni del Quadrilatero. L’evento, oranizzato dagli sorici, giornalisti e collezionisti Antonio Priore (vero e proprio ideatore e propulsore, direttamente da… Bari!), Massimo Ogliaro e Alberto Ravetti (che è anche l’autore della splendida locandina dell’appuntamento), si svolgerà nello stupendo “Museo Privato Nerostellato” (dedicato al Casale Calcio) di via Roma 197, in pieno centro, proprio a due passi dal Duomo di Sant’Evasio. La possibilità di toccare con mano reperti, cimeli e di poter parlare con gli eredi degli eroi che fecero grande il Calcio Italiano sembra un sogno, ma ora diventa realtà. Alcuni cognomi di alto lignaggio? Banchero, Monzeglio, Piccaluga, Ticozzelli e molti altri ancora che non saranno svelati se non alla fine.

Il tutto, sarà anticipato sabato 12 novembre mattina dal raduno dei collezionisti storici del calcio, sempre sotto ai portici di via Roma. Ovvero a due passi dal Museo. Contemporaneamente, sono molti i reperti (maglie, stemmi, quadri, figurine, foto) che momentaneamente saranno esposti, in via eccezionale, solo in quella giornata.

A curare l’organizzazione hanno collaborato anche le associazioni e testate ‘Il Nobile Calcio’ e ‘Il Quadrilatero del Pallone’ di Lele Bellingeri, Sergio Giovanelli & friends, con il supporto di Corino Krumiri. Il Museo del Casale è dunque il primo a nascere nell’ambito del Quadrilatero e conserva stabilmente al suo interno chicche impareggiabili e affascinanti per chi conosce e apprezza il calcio che fu (e che è tuttora), oltre ad ospitarne altri in casi eccezionali, come lo sarà questo inedito meeting. La sede del Museo Privato Nerostellato (inaugurata lo scorso 12 giugno 2022, curata gelosamente - e con la sapienza da vero custode e Cicerone - da Massimo Ogliaro) intende assurgere da orgogliosa apripista a quelle, future e sperate che dovrebbero nei prossimi anni sorgere a Novara, Alessandria e Vercelli e si incastona in quel revival, perorato dall’anno scorso dalla Legge Regionale che ha istituito per il 2 ottobre di ogni anno la “Giornata del Quadrilatero”. Al suo interno si possono inoltre ammirare fotografie d'epoca e più recenti, maglie storiche e tante curiosità della gloriosa storia nerostellata ed è sempre visitabile con gli stessi orari di apertura della Krumireria Corino. A testimonianza di come la nostra zona piemontese non sia solo ricca di straordinarie offerte natural-storico-artistiche ed enogastronomiche, ma anche di vere e proprie pepite che portano il nome di Novara, Alessandria, Casale e Pro Vercelli.