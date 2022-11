1922-2022: un secolo dopo il ritorno della "grande sete"

Il 1922 e il 2022 sono accomunati dal fatto di essere stati i due anni più siccitosi dell’ultimo secolo.

«Cento anni fa infatti le 10 stazioni pluviometriche del Nord Italia registrarono 613 millimetri di pioggia, mentre quest’anno sono stati 619». La curiosità è stata raccontata da Benedetto Coppo, presidente di Confagricoltura Vercelli Biella, insieme al direttore Fabrizio Filiberti, durante la presentazione del convegno “Siccità e gestione delle risorse idriche” che si svolgerà al Centro Fiere di Caresanablot giovedì 10 novembre, a partire dalle 15. «Abbiamo deciso di organizzare questo convegno, che sarà aperto a tutti, per non dimenticare ciò che è successo e per analizzare le misure da prendere affinché non accada più in futuro», ha precisato Coppo.



