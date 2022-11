Addio a Giuseppe Novasio, il riparatore di biciclette

Addio a Giuseppe Novasio, storico riparatore di biciclette trinese. Un altro pezzo di storia della città se ne va col Beppe Novasio, notissimo in città.

Aveva 86 anni e per decenni è stato un punto di riferimento a Trino per la riparazione delle bici. Sempre disponibile, competente, nella sua bottega di via Gorizia sono passate generazioni di giovani e meno giovani. Grande tifoso della Juventus, Novasio lascia un bel ricordo in tantissimi trinesi. Ha continuato a svolgere la sua attività fino a pochi anni fa, la sua piccola officina era luogo d’incontro e discussioni calcistiche, motoristiche e ciclistiche.