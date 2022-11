A Miagliano c'è un "magico" Bosco degli Gnomi

Gentile direttore,

mi chiamo Elisabetta Munini e sono l'ideatrice e la creatrice di un sentiero in un piccolo tratto di bosco nel paese di Miagliano, che collega il lungo roggia all'area di recente ultimazione Gymnasiumland.

Alcuni cenni storici

La centrale idroelettrica del Lanificio Botto, è alimentata dalla roggia costruita assieme allo stabilimento tessile nel 1863 e realizzata più in alto dell'antico tracciato della roggia molinaria che serviva l'antico mulino quattrocentesco sulle sponde del torrente Cervo. La struttura del canale (largo 3,20 metri) è realizzata in mattoni e pietra della valle, così come appare ancora oggi e capta, come allora, l'acqua del torrente 900 metri a monte dello stabilimento. Ha una portata di 3.000 litri al secondo che cadono da una differenza di quota di 21,45 metri. Con quelle caratteristiche la potenza prodotta era di 618 KW circa, mentre ora le due moderne turbine Francis producono ciascuna 700 KW. La roggia è costeggiata per tutta la sua lunghezza da una strada carrabile che in passato era utilizzata per movimentare i carri trainati dai cavalli sui quali era caricata la sabbia prelevata dal fondale del canale nel quale si era depositata. Per fare questa operazione, nel canale vi era una chiatta familiarmente denominata "Barcùn" dapprima in legno e poi in ferro, con degli operai a bordo. Il barcone veniva trainato da cavalli fino in cima al canale, la cui portata d'acqua veniva ovviamente abbassata, ormeggiato e gli operai provvedevano a spalare la sabbia sul barcone. Man mano che la chiatta finiva un tratto veniva slegata e lasciata trasportare dalla corrente fino al tratto successivo e così via. La sabbia prelevata dal canale veniva poi caricata sui carri e venduta come materiale edile. Il barcone venne poi eliminato negli anni '70 ed ora queste operazioni vengono svolte con ruspe. Fino a pochi anni fa, la strada lungo il canale era percorribile solo nei primi 100 m circa, dallo sgrigliatore al ponte pedonale. Nell'ambito di un bando Gal cui il Comune di Miagliano ha partecipato (e vinto) assieme a quello di Campiglia Cervo, si è potuta stilare una convenzione fra comune e proprietà dell'area (famiglia Botto) per l'utilizzo ed il recupero del "Percorso Roggia" a scopi educativi, culturali e pubblici con l'illuminazione artistica tramite led del primo tratto in paese.

Il Bosco degli Gnomi

L'area è oggi un parco urbano in cui anche Energie Rinnovabili ha investito somme ingenti per piantumare dei rododendri e installare delle barriere in legno lato torrente. Ad ultimo, proprio quest'anno, in seguito alla vincita di un nuovo bando Gal Montagne Biellesi, si è potuto realizzare il nuovo tratto di sentiero e la passerella pedonale in cima alla roggia permettendo di chiudere ad anello questo splendido percorso. Il nuovo tratto di sentiero (che conduce verso il paese e l'area fitness Gymnasiumland) è stato arricchito da creazioni a tema fantastico e rinominato "Bosco degli gnomi". In questo breve sentiero ho realizzato ed installato con l'aiuto di mio marito ed alcuni volontari civici una serie di opere artistiche raffiguranti gli gnomi ed il villaggio del piccolo popolo... tutto questo è nato perché, da autodidatta appassionata di folletti, ho iniziato a realizzarne nel mio laboratorio più di 80, il materiale utilizzato è la porcellana fredda. Quando sono venuta a conoscenza di questo anonimo percorso ho pensato di renderlo più simpatico, e così per gioco ho iniziato ad installare qualche gnomo, ma inaspettatamente ha riscosso un grande interesse nel biellese; recentemente abbiamo organizzato la castagnata degli gnomi a cui hanno partecipato più di 150 persone e quotidianamente si recano famiglie a fare visita, classi scolastiche... stiamo organizzando anche il Natale con gli gnomi.

Sarebbe perciò piacevole condividere anche con altre province il nostro boschetto...

Elisabetta Munini