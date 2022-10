Pro Vercelli: una vittoria di carattere

Vittoria di carattere per tre punti pesantissimi conquistati dalla Pro Vercelli con il successo per 3-2 in casa del Vicenza. Al “Menti” la Pro è passata in vantaggio con Vergara al 25’, ha raddoppiato con Calvano al 29’, subendo la rete vicentina al 47’ del primo tempo. Terza rete delle bianche casacche al 47’ del secondo tempo, seconda rete dei vicentino al 55’.

Mister Francesco Baldini ha schierato il Vicenza con Confente, Valietti (dal 70’ Oviszach), Pasini, Padella, Bellich (dal 46’ Sandon), Jimenez, Ronaldo Pompeu (dall’87’ Giannelli), Cavion (dal 32’ Scarsella), Dalmonte, Ferrari, Greco (dal 32’ Rolfini). A disposizione Brzan, Desplanches, Corradi, Zonita, Giacomelli, Begic, Cataldi, Alessio, Ierardi, Sandon, Busatto.

Mister Massimo Paci ha schierato la Pro Vercelli con Rizzo, Cristini, Perrotta, Corradini (dal 73’ Louati), Calvano, Iezzi, Vergara (dal 73’ Mustacchio), Anastasio (dal 66’ Macchioni), Arrighini (dal 66’ Comi), Saco, Della Morte (dall’84’ Renault). A disposizione Valentini, Rigon, Masi, Gatto, Iotti, Gheza, Silvestro, Guindo.

I risultati dell’undicesima giornata del girone A di Serie C: Albinoleffe-Juventus Next Gen 1-1, Feralpi Salò-Renate 1-4, Vicenza-Pro Vercelli 2-3, Lecco-Trento 1-2, Novara-Sangiuliano City Nova 1-0, Pergolettese-Pordenone 1-5, Pro Sesto-Pro Patria 2-1, Triestina-Mantova 2-1, Virtus Verona-Arzignano Valchiampo 0-0. Piacenza-Padova si gioca questa sera, lunedì 31 ottobre, alle 20,30.

La classifica: Renate 22 punti; Lecco, Pordenone e Novara 20; Feralpi Salò 19; Pro Vercelli, Vicenza, Arzignano Valchiampo, Padova e Pro Sesto 17; Pro Patria e Sangiuliano City Nova 15; Pergolettese 14; Juventus Next Gen 13; Albinoleffe e Trento 12; Mantova 11; Triestina 10; Virtus Verona 6; Piacenza 4.