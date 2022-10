Halloween: significato e storia della notte più spaventosa dell'anno

Tra zucche intagliate, ragnatele e teschi ornamentali nei giardini si avvicina la notte di Halloween 2022. Quella che viene spesso definita la notte più spaventosa dell’anno, però, è in realtà una tradizione di lunga data principalmente importata dagli Stati Uniti ma che in realtà era già diffusa in Italia molto tempo fa.



Halloween: non solo negli Stati Uniti

La festa di Halloween negli Stati Uniti d’America è una cosa seria. Dai giardini disseminati di zucche e decorazioni alla tradizione del “Dolcetto o scherzetto?”, sono molte le usanze che abbiamo importato e che oggi fanno divertire i più piccoli ma non solo. La festa di Halloween, che ricordiamo cade la notte del 31 ottobre, non è però altro che la prima celebrazione delle festività di Ognissanti. Le prime tracce di tale festività, All Hallows' Eve ovvero Vigilia di Ognissanti, si hanno nell’Alto Medioevo in terre di tradizione anglosassone e cattolica quali Irlanda e Inghilterra. La tradizione si è diffusa quindi, con la scoperta delle Americhe, in tutti gli Stati Uniti o il sud America in cui ha però preso forma e nome diversi.



In realtà, anche in Italia e in altri Paesi europei quali Ungheria o Spagna si trovano tradizioni simili a quelle di Halloween. Nello stesso Piemonte, ad esempio, è tradizione preparare le “Ossa di morto” e in Sardegna, ad esempio, i bambini usavano girovagare per le vie cittadine durante la notte di Ognissanti e bussare alle porte chiedendo il mortu mortu: ai ragazzi venivano quindi regalati dolci tipici, frutta secca o pane.