Bonus bollette 2022: le ipotesi per contrastare gli aumenti

È confermato fino al 31 dicembre 2022 il bonus sociale, il contributo erogato alle famiglie con situazioni economiche precarie al fine di contrastare gli aumenti delle utenze di acqua, luce e gas degli ultimi mesi.



Il bonus bollette o bonus sociale è una delle prime misure al vaglio del nuovo governo guidato da Giorgia Meloni; le prime ipotesi parlano di un rafforzamento dell’attuale bonus sociale che prevedeva uno sconto in bolletta per le famiglie con Isee fino a 12mila euro o 20mila euro in caso di nuclei con 4 figli a carico. Inoltre, non è escluso che il limite ISEE venga del tutto eliminato in favore di requisiti che rendano più snella e veloce l’erogazione del bonus.



In attesa del bonus bollette del governo Meloni, però, il presidente del consiglio uscente Mario Draghi ha lasciato in eredità agli italiani la possibilità di ottenere fino a 600 euro di contributo per il pagamento delle bollette delle utenze. Questa misura, prevista dall’articolo 12 del ddl 115/2022 (Aiuti Bis), prevede che i datori di lavoro possano erogare fino a 600 euro di fringe benefit da inserire nel piano di welfare aziendale che i dipendenti potranno utilizzare per pagare bollette di acqua, luce e gas.