Voucher per anziani, disabili, non autosufficienti

"Scelta Sociale" è la nuova misura destinata a rivoluzionare il mondo dell'assistenza socio-sanitaria piemontese.



“Continuiamo a mettere a frutto ciò che ho imparato negli anni di lavoro a Bruxelles - sottolinea il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio - e aver ottenuto 90 milioni di euro da mettere a disposizione delle famiglie di persone non autosufficienti e disabili gravi per noi è estremamente importante, perché ci permette di dare a queste famiglie un supporto concreto. E credo che questo sia il dovere che noi abbiamo per non lasciare nessuno indietro”.

Il beneficiario o la sua famiglia potranno poi scegliere di utilizzare il voucher per l'assistente familiare di cui si ha necessità (badante, infermiere, oss, educatore) assunto in proprio o individuato e contrattualizzato da cooperative sociali/servizi socio assistenziali/agenzie di somministrazione di lavoro.

Oppure, per l'inserimento nella struttura residenziale socio-sanitaria preferita (rsa per anziani non autosufficienti, strutture per disabili Raf, comunità alloggio, gruppo appartamento, comunità di tipo familiare e socio-assistenziali per disabili gravi).