Ora legale 2022, si cambia: lancette indietro tra sabato e domenica

Addio all’ora legale, almeno per un po’. Tra sabato e domenica, infatti, torna quel momento dell’anno in cui si spostano indietro di un’ora le lancette dell’orologio per passare alla cosiddetta ora solare.

A differenza di altri Paesi, l’Italia ha deciso infatti per la non abolizione del cambio dell’ora in favore di una permanenza all’ora legale per cui, almeno per ora, si continuerà a portare avanti e indietro le lancette degli orologi in primavera e autunno. Nonostante la decisione ribadita dal Belpaese, però, alcune associazioni hanno indetto una petizione per l’abolizione o almeno la proroga di un mese del cambio ora al fine di risparmiare sulle materie prime quali gas ed energia in questo difficile periodo storico segnato dalla guerra in Ucraina e da enormi rincari.

Salvo cambiamenti dell’ultima ora, però, domenica si tornerà all’ora solare. Oltre a dormire un’ora in più nel fine settimana, da lunedì le giornate inizieranno con molta più luce anche se ovviamente i pomeriggi diventeranno sempre più corti. L’ora legale tornerà solo in primavera, in particolare nell’ultimo week-end di marzo quindi quello tra il 25 e il 26 marzo 2023.