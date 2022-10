Magliette della Pro a Esercito di Cuori

Maglie da gioco e materiale tecnico dalla Pro Vercelli a “Esercito di Cuori” per l’asta benefica.

Ieri i giocatori della Pro Vercelli Gianmario Comi, Alberto Masi, Mattia Mustacchio e Matteo Rizzo hanno donato magliette e materiale tecnico che andranno ad aiutare l'asta, indetta dall’associazione benefica "Esercito di Cuori", per la raccolta fondi da destinare al reparto di Pediatria dell'ospedale di Vercelli, per l'acquisto di una macchina specifica, una polisonnografia, che serve per i bambini che soffrono di apnee notturne.